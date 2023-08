Covid | nuovi casi in calo nell' ultima settimana

In Italia nella settimana 10 - 16 agosto si sono registrati 5.919casi positivi con una variazione di - 4,4% rispetto alla settimana precedente (6.190); sono 56 ...riporta il bollettino...... più giovani degli investitori abituali - hanno così accumulato i loro primi titoli Durante il lockdown del 2020 per la pandemia da- 19, 185milainvestitori si sono avvicinati per la ...Una nuova variante del virus delfinisce sotto la lente di ingrandimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una ... come è stato definito, ora lascia il suo nome provvisorio, BA.6: i...

Covid, in Toscana 441 nuovi casi e 14 decessi in una settimana Agenzia ANSA

In Italia nella settimana 10-16 agosto si sono registrati 5.919 nuovi casi positivi con una variazione di -4,4% rispetto alla settimana precedente (6.190); sono 56 i deceduti con una variazione di -16 ...ROMA (ITALPRESS) – In merito all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 nella settimana 10-16 agosto 2023 si registrano 5.919 nuovi casi positivi con una variazione di -4,4% rispetto al ...