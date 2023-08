Covid in Toscana | 14 decessi nell’ultima settimana E 441 nuovi contagi 67 i ricoverati

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sono 14 i morti per Coronavirus in, registrati(10-17 agosto 2023). Mentre sono 441casi di-19: 146 confermati con tampone molecolare e gli altri 295 con test rapido

Sono 441 i nuovi casi di Covid registrati in Toscana nell'ultima settimana, con altri 14 decessi, nove uomini e cinque donne con un'età media di 83.2 anni. (ANSA) ...Sono 14 i morti per Coronavirus in Toscana, registrati nell’ultima settimana (10-17 agosto 2023). Mentre sono 441 nuovi casi di Covid-19: 146 confermati con tampone molecolare e gli altri 295 con ...