Covid | in autunno vaccino consigliato a 370mila persone

(Di giovedì 17 agosto 2023) LA CAMPAGNA. Circolare del ministero della Salute. «Richiamo annuale raccomandato» per over 60 e fragili. Marinoni (Ordine dei medici): «Indicazioni ragionevoli».

Il richiamo del vaccino anti -- 19 inaiuterà a evitare morti e forme gravi della malattia e permetterà di proteggere anziani e fragili in una situazione epidemiologica 'complessa', con i casi in aumento in molti ......è prevista per fine estate/inizioe di cui si prevede la disponibilità di dosi a partire dal mese di ottobre. Obiettivo, prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di-......Indicazioni preliminari per la campagna di vaccinazione autunnale e invernale anti- 19 (pdf) Naturalmente mi aspetto che quanti si sono inoculati tre dosi non si fermino e dall'...

