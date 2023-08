(Di giovedì 17 agosto 2023) "Statista 'irregolare' e grande italiano" “Francescoè stato un grande italiano. Uno statista ‘irregolare’, che aveva la capacità di conciliare quello che appariva inconciliabile: da un lato, l’uomo delle, che ha sempre pensato al suo Paese come impegno fondamentale della vita; e, contemporaneamente, un ‘irregolare’. Il suo approccio con il mondo: fare arrivare dentro lela cultura del dubbio e il sentimento del. Due cose importanti, da tenere insieme, profondamente destrutturanti e innovative”. Lo dice all’Adnkronos Marco, già ministro dell’Interno, in occasione del 13° anniversario della scomparsa dell’ex Capo dello Stato, avvenuta il 17 agosto del 2010. “Era la sua grande forza, politica e morale. Il tutto si può sintetizzare con la frase: ‘amicus ...

Lo dice all'Adnkronos Marco, già ministro dell'Interno, in occasione del 13° anniversario ... Quella dinon è tanto un''agenda', anche in chiave di governo attuale: "Più che l'agenda è l'......e promosso nel 2007 grazie al sostegno del Presidente Emerito della Repubblica Francesco. ... tra gli altri, i ministri Paolo Savona, Giulio Tremonti, Marco, Roberto Cingolani e Lorenzo ...Lo dice all'Adnkronos Marco, già ministro dell'Interno, in occasione del 13° anniversario ... Quella dinon è tanto un''agenda', anche in chiave di governo attuale: "Più che l'agenda è l'...

Cossiga, Minniti: "Voleva il popolo nelle istituzioni per rivitalizzarle" Entilocali-online

"Francesco Cossiga è stato un grande italiano. Uno statista 'irregolare', che aveva la capacità di conciliare quello che appariva inconciliabile: da un lato, l'uomo delle istituzioni, che ha sempre pe ...