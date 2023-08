Corriere dello Sport – i dettagli e le cifre del contratto

Leggi su justcalcio

ROMA – Si è conclusa ieri, finalmente, la telenovela Pellegrini. Si è chiusa con il lieto fine, quello che tutti volevano sin dal principio. La Lazio si è assicurata un terzino sinistro di ruolo (e di piede mancino), che oltretutto ha il vantaggio di aver già lavorato con Sarri nella seconda metà della scorsa stagione. La Juventus al tempo stesso si è liberata di un giocatore che non rientrava nei suoi programmi (alleggerendo almeno in parte il monte ingaggi) e il giocatore ha coronato il sogno di continuare a indossare la maglia della squadra del suo cuore. Pellegrini torna a Formello C'erano insomma tutti i presupposti per raggiungere l'epilogo di ieri sera, quando intorno alle 18 il calciatore si è presentato nel centroivo di Formello per mettere la firma sul nuovo ...