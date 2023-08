Controlla bene i tuoi occhi | possono rivelare malattie gravi da prendere in tempo

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 17 agosto 2023) Non importa il colore, né la forma: gliqualcosa su di te, soprattutto in relazione ad alcune patologie. Guardali subito Così come per qualsiasi altra parte del corpo, anche glisono diversi per ognuno di noi. C’è chi li ha grandi e scuri o piccoli e chiari, con folte e lunghe ciglia o con pochi peletti qua e là: insomma, sono una nostra caratteristica che ci identifica e che ci rende unici al mondo. Di fatto, però, glisono molto importanti anche perché riflettono il nostro stato di salute: guardandoli, si può scoprire se c’è qualcosa che non va. Leche puoi scoprire daglili subito (grantennistoscana.it)Sono molte leche, tra i loro sintomi, annoverano anche ...