Conferenza stampa Natan | «Ho lavorato tanto per una chiamata dal Napoli»

(Di giovedì 17 agosto 2023), il neo difensore delsi presenta al suo nuovo pubblico: le dichiarazioni del brasiliano Il difensore brasiliano, in, si è così presentato al. LE PAROLE – «Non parlo ancora bene ma proverò a parlare in italiano. Il 3 l’ho scelto perché lo usavo nelle giovanili del Flamengo, ma so che era di Kim e ho rispetto per lui. Homolto in Brasile per far si che un grande club come ilpotesse chiamarmi. Sono un difensore veloce e grintoso e con una buona tecnica. A chi mi ispiro? A Thiago Silva. Mi piace giocare sia centrale che a sinistra, ma preferisco la prima. Juan Jesus e Mario Rui mi stanno aiutando molto, sia dentro il campo che fuori».

Natan, il neo difensore del Napoli si presenta al suo nuovo pubblico: le dichiarazioni del brasiliano Il difensore brasiliano Natan, in, si è così presentato al ...

Si chiama Natan De Souza il sostituto del koreano Kim che è approdato al Bayern Monaco oggi per il difensore brasiliano sarà la prima conferenza stampa.