Conference League 2023 24 | Club Brugge | Besiktas e Dinamo Kiev si prendono il successo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Si chiude il terzo turno di qualificazione della/24. Il Bodo Glimt lascia a zero il Pyunik, e anche nel match di ritorno affonda il colpo: termina 0-3. E’ la formazione norvegese a conquistare il passaggio al turno successivo della competizione, confermando la superiorità in campo: a segno quest’oggi Pellegrino su rigore, Berg e Gulliksen. Lascia la competizione il Maribor, il Fenerbahce conquista il trionfo per 3-0: a segno Kahnveci al 17esimo, Szymanski al 77esimo e Tadic due minuti più tardi. Reti inviolate da parte degli sloveni. Vittoria anche per lache si prende ilcontro l’Aris ai rigori. Dopo le reti di Djurasek per i greci e di Voloshyn e Karavaev per gli ucraini, il match viene deciso ai penalty. E’ la formazione di Lucescu a ...

Il match tra Maribor e Fenerbahce, valevole per il ritorno del terzo turno preliminare di2023/2024, è stato interrotto a metà secondo tempo per via di una invasione di massa da parte dei tifosi turchi. Sia dentro il campo che anche verso le tribune. Attimi di tensione in ...In Europaci andranno Lazio e Roma, con l'Atalanta al settimo posto con conseguente qualificazione alla. Metà classifica . A seguire figura la Fiorentina, con Bologna, Torino,...Come ultima sorpresa la Fiorentina, reduce da una finale persa di, ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque sia in Italia che in Europa. Ha diversi giocatori che stanno ...

I pronostici di giovedì 17 agosto: Europa League, Conference League e Saudi Pro League Il Veggente

Nell'intervallo della gara di Conference League tra Debrecen e Rapid Vienna, da cui uscirà l'avversaria della Fiorentina ai playoff del 24 e 31 agosto, sono gli austriaci a condurre per 2-0. Dopo lo 0 ...È ripartita la Premier League, il Manchester City di Pep Guardiola punta a conquistare il quarto titolo consecutivo. Le avversarie più accreditate ...