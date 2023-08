Concorso Azienda Zero di Torino | Assunzioni per Dirigenti

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 17 agosto 2023)Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente delle professioni sanitarie , per la direzione della struttura complessa presso l’di. In ottemperanza alle disposizioni emanate dal commissario, viene annunciato il presentepubblico presso l’Sanitaria: È indetto un avviso pubblico per la selezione del candidato idoneo al conferimento di un incarico della durata di cinque anni, quale dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, all’interno della Direzione della struttura complessa NUE (Numero Unico Europeo) 112. Bando diÈ altresì possibile consultare il testo ...