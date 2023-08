Concorso Autorità Sistema Portuale di Genova | 5 Posti Vari Profili

in esecuzione di un mandato emesso dallepakistane a carico di un connazionale proveniente dall'Inghilterra per il reato diin omicidio. Controlli in Montagnola e Corticella: la ...in esecuzione di un mandato emesso dallepakistane a carico di un connazionale proveniente dall'Inghilterra per il reato diin omicidio. Sono stati infine svolti con la fondamentale ...... al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria e al fotosegnalamento della Polizia Scientifica, sono stati deferiti all'giudiziaria per il reato di rapina in

Bandi di concorso per funzionari Anac: avviso per la prova scritta ANAC