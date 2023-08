Concorso ATA ex LSU | come vengono valutati i titoli di cultura e di servizio TABELLA

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sono partite alle 8,30 di stamane le domande per partecipare alla terza procedura assunzionale del personale ATA ex LSU. Sul sito inPA è stato pubblicato il bando, il decreto 1391 dell'11 agosto, ed è stata aperta la finestra per presentare domanda. Nel decreto interministeriale dell'11 luglio sono presenti anche le tabelle di valutazione dei. L'articolo .

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al

Nuovo concorso per aspiranti collaboratori scolastici che abbiano almeno la terza media, 5 anni di esperienza nel settore delle pulizie delle scuole ed infine i requisiti generali che vengono ...Le procedure per la presentazione delle domande saranno disponibili su POLIS dal 17 agosto fino all’8 settembre 2023. Il concorso è specificatamente indirizzato al personale che non ha avuto ...