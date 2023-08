Concorrenti Grande Fratello | noto giornalista nella Casa? Il possibile colpaccio di Signorini

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dopo avere ospitatodelVip volti noti e di una certa cultura del calibro di Barbara Alberti e Fulvio Abbate, pare che Alfonsostia tentando ilanche per questa edizione.? Secondo Dagospia, infatti,delpotrebbe entrare addirittura Giampiero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fratello : nel cast della nuova edizione anche Giampiero Mughini Il famoso giornalista di origini siciliane, infatti, secondo Dagospia potrebbe partecipare al programma in arrivo ...Fratello: noto giornalista nella Casa Secondo Dagospia , infatti, nella Casa delFratello potrebbe entrare addirittura Giampiero Mughini dopo la sua esperienza con ...Seduti sugli allori, i dirigenti della piùazienda motociclistica del mondo si sono visti ... la distanza daieuropei è evidente , ma le sue parole sono una riposta forte a chi ha ...

Grande Fratello 2023, un ex di Temptation Island tra i concorrenti vip ... Tag24

Per Dagospia non ci sono dubbi: Giampiero Mughini sarà un concorrente del Grande Fratello in onda da settembre 2023 su Canale 5 ...Un recente rumor informa che Giampiero Mughini sarebbe vicino all'ingresso nella Casa del Grande Fratello. Il rumor ...