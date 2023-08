Con le destre gli sbarchi si sono moltiplicati

(Di giovedì 17 agosto 2023) Quasi settecento arrivi in due giorni a Lampedusa. Non si arresta l’ondata diche nel mese di agosto è stata pressoché ininterrotta con oltre 12mila migranti arrivati sulle coste italiane.i dati aggiornati del Viminale che certificano il superamento della soglia psicologica dei centomila arrivi.infatti 101.386 le persone sbarcate in Italia dall’inizio dell’anno ad oggi. La cifra è più che raddoppiata (+107%) rispetto allo scorso anno quando, nello stesso periodo, si erano registrati 48.940 arrivi. Con leaumentano gliNella tradizionale conferenza stampa di Ferragosto il ministero degli Interni ha fatto sapere che nei primi sette mesi del 2023,aumentate le richieste di asilo (72.460, +70,59%). Nello stesso periodo di riferimento lo scorso anno ...

...scuole per non limitare gli altri studenti' L'inclusività finisce di nuovo nel mirino delle. ... l'attuale modello scolastico in Germania consente, come quello italiano, agli studenti......in maggioranza populisti eestreme. Non è un caso che i Governi che più convintamente hanno spalleggiato Weber in questa prova di forza, al momento fallita, siano stati quelli di destra,......anche per ripassare " in tempi di negazionismi climatici e dianti clima " i disastri che negli ultimi mesi hanno attraversato la penisola, da Ischia all'Emilia - Romagna; e fare i conti...