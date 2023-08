Come sta Sinner dopo la sconfitta con Lajovic? La difficoltà di due tornei

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un compleanno amaro per Jannikieri, nel secondo turno del Masters1000 di Cincinnati. Lacontro il serbo Dusanera in attesa, nella considerazione del differente livello dell’avversario. Tuttavia, ieri, si è visto unindal punto di vista fisico, piegato in due dalla fatica nel secondo parziale e non in grado di gestire anche la giornata di grande rilievo del suo rivale. C’è stato un problema fisico? Per quanto si è potuto capire la risposta è negativa e quanto è accaduto è stato frutto della stanchezza di una settimana particolare sotto tutti i punti di vista, per il successo a Toronto e quanto ne è conseguito. Certamente, non è semplice nel giro di un paio di giorni recuperare e soprattutto adattarsi alle differenti condizioni di gioco. “I primi turni ...