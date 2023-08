Come ritrovare la forma dopo le vacanze

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 17 agosto 2023) Durante leè lecito concedersi qualche piccolo eccesso in fatto di cibo. Tuttavia,le ferie giunge il momento di recuperare lafisica. Ecco allora alcuni semplici, ma efficaci, consigli per poter depurare il corpo e perdere qualche chilo accumulato a ridosso di Ferragosto. Che sia estate o inverno, lesono spesso anche l’occasione per concedersi qualche eccesso in più a tavola. Pur non demonizzando il cibo, arriva tuttavia il momento in cui sorge la necessità di recuperare lafisica e magari mettere giù qualche chilo accumulato durante Ferragosto. Del resto il bisogno di depurare il corpo,l’assunzione di cibi carichi di grassi e zuccheri, è un’esigenza richiesta dall’organismo stesso. Ecco allora qualche consiglio pratico ed efficace per tornare ...