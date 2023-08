Come cambia il concetto dell’abitare nell’epoca affollata del sovrappopolamento

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 agosto 2023) New York, maggio 1972: il MoMa, prestigiosa istituzione museale, inaugura la mostra Italy: The New Domestic Landscape, dopo che per una settimana se n’è fatto un gran parlare. Chi sono questi italiani che espongono in America? E che cos’hanno da dire al mondo i loro progetti? Emilio Ambasz, il lungimirante architetto che ha curato l’esposizione, è convinto che la forza dell’Italia non stia soltanto nel design di prodotto (sebbene dirompente), bensì anche nella sua capacità di immaginare modelli per una società alternativa a quella industriale. E infatti, oltre agli oggetti, che saranno le future icone del design made in Italy, la mostra presenta alcuni ambienti che spiegano qual è, o quale potrebbe essere, il compito del design. C’è, per esempio, l’unità abitativa mobile di Marco Zanuso e Richard Sapper e, accanto, la Kar-a-sutra di Mario Bellini, vera e propria abitazione in ...