(Di giovedì 17 agosto 2023) Si parla molto di intelligenza artificiale ultimamente, ma c’è un altro aspetto della nostra società che a mio avviso è molto più pericoloso: il moralismo artificiale. Filosoficamente è necessario subito chiarire che non ci potrà mai essere una ragione artificiale, bisogna quindi distinguere tra intelligenza e ragione. La ragione umana non potrà mai essere replicata da un supporto artificiale; per ragione intendo la coscienza umana raziocinante che si interroga sul mistero dell’essere, una modalità di pensiero che appartiene solo all’uomo e non al computer. Allo stesso modo è necessario distinguere tra morale e moralismo. La morale riguarda il comportamento umano e l’interpretazione dei concetti di bene e male che variano col mutare dei tempi, mentre il moralismo è una degenerazione farsesca della morale che tende alla castrazione del pensiero e del comportamento umano, creando una ...

In questa edizione di Tra i rami dell'arte hanno esposto artistiClaudia Scarsella; Mariella ... le opere dell'Marcello Silvestri; degli scultori Massimo Luccioli, Patrizio Zanazzo, ...... The Box Post Traumatic Blues Talk Sick Breath Of Fresh Smoke Beyond We Are The Rest Midnight Starmate Sorry Me Punchline Someday I'll Change Your Mind All I Want Is Hate Dead Flies Scheda: ...L'evento aveva visto diverse celebritàospiti, tra cui Madonna e Selena Gomez . Per Sam ...e Sam Asghari hanno dovuto passare il difficilissimo momento dell'aborto spontaneo dell', ...

Come artista sui social mi sento castrato: ormai l’ironia è fuori gioco Il Fatto Quotidiano

Roma, 17 ago. (askanews) - L'artista Francesca Leone, nota anche a livello internazionale per l'impiego di materiali recuperati e per la ...«Gli artisti tutti insieme, ogni anno, hanno bevuto alla sorgente della creatività con spirito nuovo e rinnovato e, come sempre, senza competizione ma in maniera solidale e inclusiva, nel confronto e ...