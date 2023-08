Coltivare senza consumare suolo per ridurre l’insicurezza alimentare

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 agosto 2023) Produrre di più con meno è un imperativo in un mondo minacciato dagli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici e dai conflitti, doveriguarda duecentocinquantotto milioni di persone in cinquantotto regioni del mondo e nel 2050 la popolazione globale potrebbe arrivare a quota 9,7 miliardi. Il Global network against food crises della Fao, all’interno del Rapporto globale sulle crisi alimentari lancia, l’allarme e identifica in Somalia, Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Nigeria, Sud Sudan e Yemen i Paesi in cui la situazione è più grave e dove la popolazione rischia di morire a causa della fame. Un quadro drammatico in costante crescita da quattro anni, soprattutto nei territori colpiti da siccità e inondazioni e con un’elevata dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari. Ecco quindi che cresce ...