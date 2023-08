Colpaccio Genoa | è fatta con il Marsiglia per Malinovskyi

RITORNO IN A - Malinovskyi ha espresso la volontà di tornare dove ha fatto benissimo nelle stagioni precedenti all'ultima e ilsi è mosso con la giusta decisione. Ora il reparto offensivo ...Ilha incendiato la propria tifoseria presentando al Ferrraris (gremito) il nuovo ... La Juventus è alla ricerca del, non potendosi accontentare di quello che ha al momento. Il solo ...Ilha incendiato la propria tifoseria presentando al Ferrraris (gremito) il nuovo ... La Juventus è alla ricerca del, non potendosi accontentare di quello che ha al momento. Il solo ...

Colpaccio Genoa, è fatta per Malinovskyi | Primapagina Calciomercato.com

Il Genoa fa tremendamente sul serio: dopo gli arrivi di Retegui e Messias che si sono aggiunti a Gudmundsson nel reparto offensivo di Alberto Gilardino, il Grifone ha chiuso in queste ore anche per il ...Mezza Serie A su […] L'articolo Mercato Inter, quanti club su Fabbian: spunta anche il Genoa proviene da Calcio in Pillole . (Calcio in Pillole) Ne parlano anche altre testate Colpaccio ...