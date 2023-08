Colorati | con gli strass | altissimi o flat? I sandali delle star per l’estate 2023

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Piedi nudi in città e al mare: è un effetto della bella stagione. Isono i protagonisti nei look del, anche in quelli. Trendsetter seguitissime, le famose dettano moda: ecco i modelli top della spring-summer. Da sera Paola Di BenedettoNiente è più sensuale di un piede fasciato in un sandalo dal tacco alto. In tv, agli eventi mondani o per una cena, leoptano per modelli firmati e super sexy. Abito verde piumato ehologram per Alice Basso: firmati The Attico, gli Adele (840 euro) corrono maliziosamente lungo il polpaccio. Rosso fuoco con grande pietra centrale per Paola Di Benedetto, in Gianvito Rossi (990 euro).e cristalli per Melissa Satta, a Firenze negli Ellabrita di René Caovilla (1.030 euro), e ...