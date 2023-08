Coinbase ottiene il nulla osta per mettere sul mercato i futures di criptovalute

(Di giovedì 17 agosto 2023), uno dei più noti exchange distatunitensi,l’approvazione per offrirediai clienti retail statunitensi, ottenendo un’importante vittoria normativa mentre la società continua la propria causa con la Securities and Exchange Commission (Sec). “Riteniamo che questo sia un momento di svolta per poter offrire prodotti crypto regolamentati ai clienti statunitensi – si legge in una nota – Laddove le normative sono chiare e sensate, collaboreremo con le autorità di regolamentazione per ricevere le autorizzazioni necessarie per offrire prodotti in linea con il nostro scopo di utilizzare leper aggiornare il sistema finanziario e promuovere la libertà e le opportunità economiche”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Coinbase ha ottenuto il via libera della National futures association, un'organizzazione di autoregolamentazione per i mercati dei futures e dei derivati Usa, per offrire future di criptovalute ai ...