Clima impazzito | Coldiretti | In Italia il terzo anno più caldo dal 1800 | undici eventi estremi al giorno

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il 2023 si classifica fino ad ora inalposto tra gli anni più caldi dalcon una temperatura superiore di 0,67 gradi alla media storica. E’ quanto emerge dall’analisi dellasui dati Isac Cnr nei primi sette mesi del 2023, in occasione della nuova ondata diaccompagnata dall’allerta maltempo in quattro regioni del Nord dove peraltro si è trattato del secondopiù, con l’anomalia del periodo che è stata di ben +0,86 gradi superiore la media. Si conferma dunque anche quest’, sottolinea la, la tendenza al surriscaldamento in. Ilrecord innel 2023 è stato accompagnato da una media di quasi 11 ...

