Clima | Bonelli-Borrelli Avs | ' paralisi governo distrugge economia | serve transizione green'

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "La prima pagina de ‘la Repubblica' di oggi conferma ciò che da tempo sosteniamo: ladelMeloni nel fronteggiare la crisitica sta mettendo a repentaglio non solo l'ambiente, ma anche le fondamenta della nostrae la qualità della vita di cittadine e cittadini italiani. Sedicimila miliardi di dollari di perdite a livello globale e il rischio che il nostro Pil freni tra il 2,8% e il 9,5% al 2100 sono cifre che suonano come un campanello d'allarme, insieme a quelle che riguardano la desertificazione: il 20% del nostro territorio nazionale è a rischio, il 41% del quale al Sud, con una punta del 70% in Sicilia. E proprio il Sud Italia, la cui forte vocazione agricola è resa sempre più vulnerabile dalle ondate di calore, sarà tra le aree più colpite d'Europa se non ...