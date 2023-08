Classifica ATP Race | Jannik Sinner può perdere la quarta posizione solo in un caso a Cincinnati

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Una battuta d’arresto amara per. L’altoatesino avrebbe preferito festeggiare il 22° compleanno diversamente, ma la sconfitta contro il serbo Dusan Lajovic è arrivata, frutto del poco tempo per adattarsi alle diverse condizioni in Ohio, dopo aver vinto il 1000 di Toronto, e per una stanchezza che si è fatta sentire soprattutto nel secondo set. Alla fine della fiera, quindi,non potrà acquisire ulteriori punti nella, la graduatoria che tiene conto delle prestazioni del 2023 dei giocatori e qualificante per le ATP Finals di Torino (primi otto). In questo momento,è n.4 e con un buon margine nei confronti di Stefanos Tsitsipas (n.5), unico in grado di scavalcarlo al termine del torneo negli States. RANKINGAGGIORNATA 1. ...