Cina | Banca centrale | adegueremo tempestivamente politiche immobiliari

Leggi Anche, torna lo spettro del default immobiliare: il colosso Country Garden segnala 'grandi incertezze' sui bond Leggi Anche Evergrande, la storia e la crisi del colosso cinese che spaventa i mercati ...Petrolio in rialzo, laassicura sostegno all'economia Sono in rialzo i prezzi del petrolio , dopo che laha assicurato maggiore sostegno all'economia. La Pboc, lacentrale cinese, ha ...... il Covid, la crisi energetica della Guerra in Ucraina, le tensioni trae Stati Uniti, le ...commesso oggi rispondere al monito del decennio perso dell'economia globale sollevato dalla...

Cina, nuovo intervento della banca centrale a sostegno dei mercati alle prese con le turbolenze del settore… Il Fatto Quotidiano

In Cina la Banca centrale ha promesso di adeguare e ottimizzare "tempestivamente le politiche immobiliari". Nel bel mezzo delle turbolenze del settore, infatti, la Pboc adotterà "misure globali per st ...I titoli degli istituti di credito potrebbero far salire il Ftse Mib oltre la soglia psicologica che la Borsa non tocca da un decennio. E il barile viaggia verso quota 100. Ma attenzione alla volatili ...