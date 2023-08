Ciao DAZN | ma chi è Vittorino?

(Di giovedì 17 agosto 2023) La comunicazione diai propri abbonati Riparte la Serie A etorna ad essere argomento in tendenza sui social. Questa volta, però, nessun problema tecnico (questo è almeno l’auspicio per la prima giornata del campionato in programma nel weekend) ma un curioso caso chiamato ““. Ecco di cosa si tratta. A poche ore dal debutto ufficiale della stagione 2023/2024 (la prima partita in calendario è Empoli-Verona di sabato 19 agosto alle 18.30),– che ricordiamo trasmetterà in esclusiva l’intero campionato - scrive a tutti i propri abbonati invitandoli a seguire i consigli necessari per essere pronti alla visione delle partite. Una mail uguale per tutti, anche troppo! Il servizio streaming chiama infatti i clienti tutti con un unico nome:. “...

