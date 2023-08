Ci aiutano a casa nostra. Aperte le porte a 10mila migranti all'anno per i cantieri del Pnrr

(Di giovedì 17 agosto 2023) Entra in vigore oggi la legge di conversione del decreto P.A. bis. Modificata la Bossi-Fini, gli operai potrentrare se hgià lavorato con imprese italiane. Foti (FdI): "Così entrano dipendenti già formati". Per l'Ance servono oltre 50mila lavoratori

Ci aiutano a casa nostra. Aperte le porte a 10mila migranti all'anno ... L'HuffPost

Entra in vigore oggi la legge di conversione del decreto P.A. bis. Modificata la Bossi-Fini, gli operai potranno entrare se hanno già lavorato con imprese ...