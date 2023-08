Chieti | gli sparano col taser quando è già fermo Il filmato finisce in rete e l’uomo denuncia tutto – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nei giorni scorsi si è molto discusso del caso del 35enne che correva nudo per strada ed è poi morto in circostanze ancora da accertare, tra ilcon l’uso die il trasporto in ospedale. La procura diha, però, sul tavolo almeno un altro fascicolo in cui si lamenta l’uso improprio della pistola elettrica nel corso di un arresto da parte dei carabinieri in servizio nella cittadina abruzzese. Are i fatti è un giovane, con precedenti per detenzione di stupefacenti, fermato nei pressi del campus universitarioX, con un consistente quantitativo di sostanze a bordo dell’auto: circa 10 chili tra hashish e marijuana e 1,4 chili di cocaina, oltre ad un coltello e – in valigia – una pistola a salve col tappo rosso rimosso. Cosa è successosi svolge ...