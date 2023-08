Chiese sempre più vuote | solo 1 su 5 va a messa

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 17 agosto 2023)piùin Italia: nel 2022 è stato toccato il minimo storico con il 18,8 per cento delle persone che almeno una volta a settimana partecipano ad un rito religioso . Sono molto più numerosi, il 31%, coloro che lo scorso anno non hanno mai messo piede in un luogo di culto, se non per un evento particolare, come un matrimonio o un funerale. I n vent'anni la pratica religiosa in Italia...