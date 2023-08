Chiese date alle fiamme | scattano gli arresti

Leggi su notizie

(Di giovedì 17 agosto 2023) In un Paese sono statealmeno 21. Le autorità hanno subito fatto partire l’inchiesta e diverse persone sono state fermate. Svolta nelle indagini sulleincendiate in Pakistan dopo le accuse di blasfemia a due cristiani. Come riportato da TgCom24, che cita i media locali, diverse persone sono finite in manette per essere stati coinvolti in questa vicenda. Per il momento non è stata comunicata la loro posizione nell’attacco che ha mandato in tilt l’intero Paese.gliper le– Notizie.com – © AnsaStandoprime informazioni, sono finite in manette oltre 100 persone, ma il numero potrebbe aumentare già nelle prossime ...