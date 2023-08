Chiese date alle fiamme e assalti Attacco ai cristiani in Pakistan

incendiate, la condanna di Tajani Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato gli attacchi allecristiane compiuti nella provincia pakistana del Punjab. 'A causa di accuse di ...Almeno 21sono statealle fiamme, insieme a diverse case di appartenenti alla comunit cristiana, da folle di musulmani inferociti a Jaranwala, nel Punjab, gi teatro ieri di violenze interreligiose. ...Almeno cinquesono state saccheggiate ealle fiamme nella città di Jaranwala, nella provincia orientale del Punjab, in Pakistan, in risposta a presunti atti di blasfemia commessi da due cristiani nei ...

Pakistan, 21 chiese date alle fiamme dopo accuse di blasfemia a due cristiani TGCOM

Sono sempre di più i casi gravi di violenza contro le persone di fede cristiana, senza che la polizia di Islamabad intervenga in loro aiuto. Le responsabilità morali sono anche imputabili al partito f ...In Pakistan almeno 21 chiese sono state saccheggiate e date alle fiamme nella città di Jaranwala, nella provincia orientale del Punjab. Gli attacchi sono stati portati in risposta a presunti atti di ...