Chiariello | “Con Veiga fai l’upgrade alla rosa del Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 17 agosto 2023) Secondo, con la conferma di Zielinski e l’arrivo diilmigliora la, pur perdendo un titolare come Kim. NOTIZIE CALCIO. Il probabile arrivo di Gabrie la conferma di Piotr Zielinski potrebbero rappresentare un importante upgrade per ladel. Ne è convinto il giornalista Umberto. Su Twitter,ha analizzato le mosse di mercato del club azzurro: “Cone tenendo Zielinski il centrocampo fa già un upgrade, nonostante la perdita di un titolare come Kim“. Secondo il giornalista, quindi, gli innesti di prospettiva possono sopperire all’addio del difensore sudcoreano, migliorando complessivamente l’organico a disposizione di ...