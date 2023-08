Chiara Ferragni e Fedez | il porta salviette | il video in spiaggia scatena la rabbia | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dimmi dove vai in vacanza e ti criticherò per chi sei. È ormai il motto che accompagna i Ferragnez, la famiglia più social d'Italia, quella die i loro bambini. In questi giorni si stanno godendo un po' di relax in vacanza ad Ibiza. La famiglia è riunita: con loro, oltre ai figli, ci sono anche le sorelle di, Valentina e Francesca, quest'ultima con il futuro marito e il figlio Edoardo. Scatta ovviamente la polemica, l'ennesima in atto, e rialcune foto e unche mostra la famiglia recarsi incon le tate e una guardia del corpo. A smascherare il tutto è Alessandro Rosica, esperto di gossip noto su Instagram come “Investigatore Social” e che ha trovato su Whoopsee alcune foto e ...