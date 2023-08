Chi è Sacha Chang | il ragazzo che a Montaldo Mondovì ha ucciso il padre e un amico di famiglia

(Di giovedì 17 agosto 2023), nato nel 2002 è unolandese, residente ad Amsterdam, ma di origine cinese, che il 16 agosto 2023 haa coltellate suoHaring Chainfae l’diLambertus Ter Horst, detto Bert, che li ospitava in casa sua, a(Cuneo). Ilha problemi psichici e, in seguito alla sua fuga nei boschi trae Torrele forze dell’ordine che lo stanno cercando ininterrottamente nelle zone della Val Corsaglia. Sono state rilasciate anche una foto dele una descrizione: è atletico, alto 175 cm, ha i capelli biondi, occhi dal taglio orientale e indossa t-shirt e pantaloncini. È ...

Proseguono le ricerche diChang , il 21enne olandese che ieri pomeriggio a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, ...- i sindaci dei centri vicini hanno iniziato a prendere precauzioni e...avesse informazioni utili per rintracciarlo è invitato a chiamare con la massima urgenza il 112. Non si fermano le ricerche diChang , il giovane 21enne, di origini cino - olandesi che ...Ma di fatto, l'allerta è in tutto il Paese per il timore cheChang possa essersi spostato. Gli investigatori che sono sulle sue tracce hanno diffuso la foto e hanno parlato di un soggetto '...

Lambertus Ter Horst, 60 anni, è morto cercando di difendere l'uomo dalla furia del figlio, killer sempre in fuga. "Vi racconto la sua generosità"