Che colpa hanno i calciatori se scelgono di andare da chi li paga meglio?

(Di giovedì 17 agosto 2023) Qualche giorno fa alla radio France Info, Luis Campos, direttore sportivo del Paris Saint-Germain ha detto che è sempre più difficile dar vita a un progetto calcistico vincente di lunga durata a causa degli sbalzi d’umore dei giocatori. “Un giorno dicono di voler vincere tutto con questa maglia addosso, un altro chiedono la cessione. Servirebbero idee più chiare”, ha aggiunto con la voce un po’ imbronciata di chi non vorrebbe tutte queste seccature. Tutto parecchio surreale. Negli stessi giorni il Paris Saint-Germain sussurrava alle orecchie di Ousmane Dembélé lusinghe e milioni di euro di ingaggio (“Sono deluso. Ci ha detto che vuole andarsene. Ha una proposta dal Psg e non possiamo competere con l’offerta che gli è stata fatta”, ha detto Xavi, colui che lo allena al Barcellona). E in questi anni il Paris Saint-Germain ha usato lo stesso metodo per decine di altri giocatori. ...