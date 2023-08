Chancer sarà la scommessa vincente del 2023 e 2024?

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 17 agosto 2023)mira a portare il mercato delle scommesse tradizionale sulla blockchain. La prevendita ha raccolto $ 1,4 milioni, indicando che c’è una forte domanda per le scommesse P2P.ha un enorme potenziale e potrebbe aumentare ancor di più dopo il lancio della sua piattaforma La blockchain si sta rapidamente inserendo nei settori tradizionali, compreso quello delle scommesse., infatti, sta tentando di portare il mercato predittivo alla blockchain, consentendo agli utenti di scommettere su un ecosistema completamente decentralizzato e alimentato da un token crittografico. Da quando è stata lanciata la prevendita, gli investitori hanno acquistato token per un valore di oltre $ 1,43. Vale la pena, quindi, acquistarein prevendita prima della quotazione? Come funziona ...