Cetara | scomparso in mare | nessuna novità sulle ricerche

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ancorarisposta. Non c’è stato, finora, alcun esito positivo nelledi M.C., il 29enne di Pontecagnano Faiano che, nella giornata di lunedì, ha avuto un incidente al largo di, in. Il giovane eralo scorso 14 Agosto, mentre si trovava in giro con la barca con cui viaggiava, in una tranquilla giornata di vacanza. Il suo gommone, di sei metri di lunghezza e quaranta cavalli di potenza, ha impattato con l’elica sul corpo del ragazzo, dopo che quest’ultimo era caduto in. Stando a quanto successo, uno dei due amici che si trovava insieme a lui si sarebbe anche lanciato in acqua per provare a recuperarlo ma il corpo è finito giù in poco tempo. Sono stati proprio il 19enne marocchino, lavapiatti al ristorante della Lega ...