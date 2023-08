CdS – Prati al Cagliari | dalle chiamate di Ranieri al retroscena su De Rossi | tutte le tappe dell’affare

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 17 agosto 2023) 2023-08-16 21:37:52 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Programma rispettato. Oggi Matteoha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart per il, prima di firmare il contratto di cinque anni con il suo nuovo club. Alla Spal andranno circa 5 milioni di euro più 1,5 di bonus, cifra in grado di rompere già nei giorni scorsi l’intesa con il Palermo, inizialmente d’accordo con la società ferrarese. I rosanero avevano infatti proposto un pacchetto molto simile (5.5 più i premi) ma, come succede spesso nel calciomercato, la volontà del giocatore si è rivelata determinante. Il sogno diè sempre stato, infatti, quello di fare il salto in Serie A e di lavorare con un tecnico importante come Claudio, con cui in questo periodo ha stabilito un canale ...