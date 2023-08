CdS – “Ho scelto il Rennes per un motivo”

(Di giovedì 17 agosto 2023) 2023-08-17 17:13:59 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: “Fin dal primo giorno in cui ho ricevuto la chiamata del club, ho sentito un’energia positiva”. Nemanja Matic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del. Il centrocampista serbo ha lasciato la Roma per trasferirsi in Ligue 1 ed ha parlato della sua nuova avventura. “Sto bene, mi sono sentito subito il benvenuto qui. Tutti mi hanno accettato in modo molto positivo, ora non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi”. Matic e ilche lo ha portato alMatic, che nei giorni scorsi è stato salutato con affetto da Paulo Dybala, si è detto entusiasta del progetto che il club francese gli ha sottoposto per convincerlo a firmare. “Il progetto che mi hanno spiegato e fatto vedere è quello che mi ha attratto a venire qui. Il club sta crescendo e ...

Cds - Zielinski ha scelto il cuore: resta e firma il rinnovo, ecco i dettagli Tutto Napoli

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul futuro di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco avrebbe scelto di rimanere in azzurro e concludere qui la sua ...Il dietrofront di Zielinski comunque non esclude l’ipotesi Gabri Veiga per il quale "si tratta ad oltranza e si ondeggia dinnanzi alle cifre dei bonus" ...