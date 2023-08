Catania | sparano a un uomo | arrestate due persone | incastrate dal video dell’agguato girato da un’auto di passaggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Hanno tentato di uccidere, sparando quattro colpi di pistola, un catanese a bordo della sua auto il 27 aprile scorso. Con questa accusa la Squadra Mobile della Questura di, su delega della Procura, ha dato esecuzione a una misura cautelare a carico di dueindiziate della commissione in concorso tra loro dei reati di tentato omicidio aggravato, di porto e illegale detenzione di una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, nonché ricettazione. A incastrare i due ilripreso da uno specchietto multimediale per la registrazione audio-installato invettura transitante proprio in quei frangenti nel luogo: nelsi vede e si sente in maniera nitida l’esplosione di quattro colpi di arma da fuoco. Le ...