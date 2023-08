Catania | Open Day il 23 agosto per i nati nel 2013

FC promuove l'attività del proprio settore giovanile e intende favorire la conoscenza del ... presso il campo sportivo comunale di Nesima, si terrà il primoDay stagionale. Per partecipare, ...Secondo le prime informazione erano cinque i pullman partiti con 70 migranti alla volta di, mentre 114 dovevano andare a Reggio Calabria e 50 a Vibo Valentia. Alcune persone avevano chiesto ...Ecco cosa sta succedendo Non c'è pace pere dintorni. Dopo i vari problemi legati all'... Nelle ultime ore - riporta- le oscillazioni sono diventate ancora più ampie. E in brevi momenti l'...

Catania, il vulcano Etna è in eruzione: l'aeroporto chiuso fino alle 6 ... Open

Per partecipare, occorrerà presentarsi muniti di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.Ryanair offre nuove possibilità di Assunzioni in Sicilia attraverso due giornate di open day che si terranno a Catania e a Palermo. Il 23 e il 24 agosto si terranno le selezioni. I candidati saranno ...