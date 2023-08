Caso Spalletti | anche Gasparri contro l' ex tecnico del Napoli - Top News

Ilcontinua a tenere banco. L'ex allenatore del Napoli potrebbe essere il prossimo allenatore della nazionale ma la Figc non vuole pagare la penale per liberare il tecnico dal contratto ...I contratti vanno rispettati anche quando qualcuno vuole infrangerli e in talc'è bisogno di ... che resta alla finestra per vedere cosa succede tra il Calcio Napoli e Luciano. Piuttosto,......contrattuali ha sottoscritto un accordo che lo impegna a versare tre milioni di euro circa in... Non si può immaginare che sia la Figc a pagare per le scelte di'. Lo dichiara il senatore ...

L'atteso conseguimento della laurea in Giurisprudenza da parte di Eduardo Chiacchio viene attualmente oscurato dalle tensioni che circondano il calcio ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.