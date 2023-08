Caso Gnonto | il tecnico del Leeds | “Fuori rosa per un motivo…”

In Inghilterra fa rumore ilWilly. Retrocesso con il suo Leeds in Championship non impressionando alla sua prima stagione in Premier, l'attaccante è stato rilegato ai margini della rosa. Il motivo sarebbe da ...in casa Leeds: il tecnico Daniel Farke prova a fare chiarezza così sulla posizione dell'attaccante Daniel Farke, tecnico del Leeds, ha così parlato in conferenza stampa del. LE ...... sono arrivate le note positive, come, qualche scommessa lanciata, come Retegui, più alcuni ... a un certo punto, vengano meno " e di certo, in questo, c'è un discorso che tocca da vicino ...

L'allenatore ha spiegato perché il club non apre alla cessione di Willy, il quale si allena a parte come giocatore fuori rosa ...Il giocatore ha rifiutato di allenarsi con il resto dei compagni. Ma la società vuole puntare ancora su di lui e non intende cederlo. E per ora osserva le partite in tribuna ...