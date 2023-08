Casertana | al Pinto per la ripresa della preparazione Intanto i calciatori della Reggina annunciano astensione

(Di giovedì 17 agosto 2023) Caserta (Alfredo Stella). Laè tornata a sudare sotto lo sguardo attento di mister Cangelosi e del suo staff. Lanel pomeriggio di ieri a ritmo serrato, anche se il gruppo a disposizione dell’allenatore è alquanto scarno. Reduci dal ritiro in Abruzzo i riconfermatiscorsa stagione: Soprano, Sena, Turchetta, Taurino, Matese e Casoli, i due under Galletta e Del Prete oltre ad un manipolo di ragazzijuniores. La squadra va ancora costruita, anche se solo ufficialmente dopo il verdetto del Consiglio di Sato che si riunirà il prossimo 29 agosto. Bisognerà ancora spettare, dunque, ma il Ds Degli Esposti non ha mai smesso in queste settimane di tessere i contatti con i procuratori diadeguati al progetto ...

Come Amministrazione siamo sempre stati vicini alla, impegnandoci senza sosta per assicurare tutto il supporto necessario. Tra l'altro, abbiamo adeguato con largo anticipo lo Stadio, ...

Sei o forse sette le squadre impegnate: Avellino, Benevento, Giugliano, Juve Stabia, Turris e Sorrento. La Casertana attende la sentenza del 29 ...