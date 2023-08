(Di giovedì 17 agosto 2023) L’INTERVISTA. L’opera pop sarà proiettata al Lido di Venezia il 2 settembre. Il coronamento di un successo clamoroso: 100mila spettatori in 88 repliche. Il 27 settembre in concerto a Bergamo con i Pooh.

Al lido approderà poi il viaggio di "Opera Pop", ilcomposto e prodotto da Red Canzian dal quale è stato tratto un film che sarà proiettato in anteprima alla Mostra del cinema di ...... giunge come ospite graditissimo il leggendario Giacomo(interpretato da Eugenio Maria ... Adattamento cinematografico del, basato sulle canzoni del gruppo svedese ABBA. La ventenne ...Al lido approderà poi il viaggio di "Opera Pop", ilcomposto e prodotto da Red Canzian dal quale è stato tratto un film che sarà proiettato in anteprima alla Mostra del cinema di ...

«Casanova», il musical di Red Canzian diventa un film L'Eco di Bergamo

All'interno di "100 anni suonanti", la rassegna di eventi musicali organizzati in occasione del centenario dell'Accademia Santa Cecilia, un concerto a cura di Fabiano Casanova e Sara Costa."Yo no llegué, le pegue al botón y cortaron (la música)", dijo el cantante de cumbia pop. "Me garroneaste, ahora es tuyo", dijo Casanova sobre Sergio Colombo que se quedó en el equipo de Rada.