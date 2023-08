Casa Pia-Sporting Lisbona venerdì 18 agosto 2023 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Paulinho titolare con Gyokeres

Leggi su infobetting

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sembrava un esordio comodo, sereno e ricco di felicità per la doppietta del nuovo bomber svedese Gyökeres; invece per lo, il finale della prima partita col Vizela, si è trasformato in un’affannata rincorsa alla vittoria, visto che i Leoni stavano rischiando di buttare via tutto, dopo aver subito due gol in pochi minuti nel InfoBetting: Scommesse Sportive e