Caro carburanti | le opposizioni chiedono “atti concreti” al governo Quando Salvini diceva | “Sopra i due euro al litro taglieremo le accise”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Diventano un tema di scontro politico i prezzi record deisulle autostrade italiane, aumentati per il 17° giorno di fila toccando una media di 2,019alper la benzina verde e di 1,828 per il diesel (entrambi al self service). Il ministro delle Imprese e del made in Italy (ex Sviluppo economico) Adolfo Urso dà la colpa al peso dellesull’importo finale, dimenticando che è stato proprio ildi cui fa parte a non prorogare nel 2023 lo sconto di trenta centesimi alintrodotto dall’esecutivo Draghi. E dallepiovono gli attacchi al centrodestra e ai suoi leader, a cui si rinfacciano le vecchie promesse elettorali su questo tema: “Dalla campagna elettorale ereditiamo decine di video sull’abbmento delle ...

"La verità è che le misure contro ilvarate in pompa magna dal governo Meloni si sono rivelate un buco nell'acqua, come era stato ampiamente previsto sin dalla discussione ...Anche il Codacons torna ad attaccare sul, che ha provocato nelle settimane cruciali dell'estate prezzi salatissimi sulle strade e sulle autostrade italiane. L'Associazione ha ...Milano, 17 ago. In Italia l88% delle merci che arriva sugli scaffali dei supermercati viaggia su strada. Questo implica che laumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi ...

Caro carburanti. "Bisogna tagliare le accise e sfruttare i nostri pozzi" QUOTIDIANO NAZIONALE

Nel listino medio regionale, benzina a 1.944€ al litro, diesel a 1.840€. In aumento anche gli affitti per gli studenti fuori sede ...Anche in Umbria i controlli della guardia di finanza per vigilare sui prezzi esposti nei distributori. Rilevate irregolarità in un caso su otto ...