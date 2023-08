Caro benzina | Urso difende i prezzi e scatena l’ira dell’opposizione

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilè realtà. Complice il mancato rinnovo per il 2023 dello sconto da 30 centesimi sulle accise. “Il prezzo industriale delladepurato dalle accise è inferiore rispetto ad altri Paesi europei come Francia, Spagna e Germania” afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo: qual è la L'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo la, ilvoli: anche l'associazione per la tutela dei consumatori riconosce che le misure del Mimit per controllare i prezzi sono inutili. Aspettiamo il prossimo comunicato sul trimestre anti ...Le polemiche, le denunce e i controlli non arrestano il rialzo del prezzo dellain autostrada : dall'aggiornamento quotidiano del Mimit, la verde in self è salita in media ... Ma il- ...Sale ancora il prezzo della, è il diciassettesimo aumento consecutivo. Oggi il self sulla rete autostradale ha un prezzo ...INDEBITA Intanto il Codacons torna ad attaccare il governo sul- ...

Caro benzina, in Italia prezzi medi tra i più alti d’Europa: peggio di noi solo i Paesi nordici Il Fatto Quotidiano

Prezzi di benzina e gasolio alle stelle anche nelle isole minori siciliane. A Ustica un listo di benzina e di diesel costa 2,39 euro. A Lampedusa un litro di benzina 2,41 poco meno per il diesel 2,33 ...La verde in self è salita in media a 2,019 euro al litro ed è aumentato anche il gasolio, la regione più cara è la Puglia ...