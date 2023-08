Caro benzina | romani in fila al distributore del Vaticano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Lasupera il tetto dei due euro al litro e icorrono ai ripari. Lunghe code ai lati di Via delle Mura Aurelie per accedere a una delle pompe divaticane presenti a Roma. Nella via che risale il Gianicolo automobilisti e motociclisti approfittano di prezzi leggermente più bassi rispetto alla norma. "In giro vedo una media di 1,90€ / 2,00€. È troppo" lamenta un motociclista prima di rifornirsi alla stazione accanto alla Pontificia Università Urbaniana. "Vengo qui a farealmeno una volta a settimana" spiega una donna alla guida di un'utilitaria. Nonostante i provvedimenti del governo che a marzo ha imposto l'esposizione del prezzo medio alla pompa, i costi del carburante sono in aumento da quando a gennaio l'esecutivo Meloni non ha rinnovato il taglio delle accise deciso da Draghi. Il ...

... disse " e poi non ha trovato di meglio che scaricare sul fisco la responsabilità del... È noto, infatti, che in Italia il peso delle tasse sul prezzo dellasupera il 58 per cento, mentre, ......il distributore menovicino a noi. Gratuita, e fornita sia nella versione per iOS sia in quella per Android, si scarica su smartphone o tablet. Si chiama Pieno+ e mostra i prezzi di, ...ROMA - Le polemiche, le denunce e i controlli non arrestano il rialzo del prezzo dellain autostrada: dall'aggiornamento quotidiano del Mimit, la verde in self è salita in media a ... Ma il-...

Non si ferma il caro carburante. Anche a Parma sono scattati ulteriori rincari. Pesano le accise su benzina e diesel ma i gestori si discolpano: "Siamo solo esecutori. Ma il Governo deve intervenire".