(Di giovedì 17 agosto 2023) La verde ha raggiunto al self la media di 2,019in autostrada: per un pieno ci voglio 6,6in più rispetto a maggio. Più 8,9un pieno di gasolio. Associazioni consumatori sul piede di guerra Prosegue la corsa al rialzo dei prezzi del carburante. Se ilmedio della, in base ai dati comunicati dal Mimit, ha raggiunto al self la media di 2,019in autostrada, sutratte la verde in modalitài 2,5al litro. Rialzi che, tra esodo e controesodo, porteranno secondo le stime circa 2,2 miliardi dinelle casse dello Stato per effetto delle accise e dell’Iva sui carburanti. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori, con Assoutenti, che non ...

'Il ministro Urso sta dicendo che, se non ci fossero le accise, in Italia lacosterebbe meno che negli altri Paesi. Suppongo che scherzi perché le accise, dopo il taglio ...sul tema a lui...... che rappresentano un'appropriazione indebita e una speculazione da aggiotaggio nei confronti dei consumatori" Coldiretti rileva, inoltre, l'impatto delsul carrello della spesa. "In un ...L'Italia è al sesto posto con 1,937 euro al litro, mentre in Francia, che si posiziona all'ottavo posto, lacosta in media 1,894 euro al litro, e in Germania (nona) 1,855 euro al litro. ...

Caro benzina, prezzo servito sfiora 2,5 euro su molte autostrade Adnkronos

Prezzi della benzina in autostrada sempre più alle stelle. Fra le regioni il prezzo più alto è ancora in Puglia. Ma il caro prezzi non frena la voglia di vacanza.Tanti gli italiani in ferie che decidono di mettersi in strada per raggiungere le mete delle loro vacanze. A fare i conti con loro però i nuovi rincari dei carburanti. Il Ministero ...